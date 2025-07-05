الإمارات ثاني أفضل وجهة في العالم للرحالة الرقميين هذا العام

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رسّخت الإمارات مكانتها كقوة رائدة ولاعب محوري في اقتصاد الترحال الرقمي، متجاوزة المفهوم التقليدي للعمل لتصبح ثاني أفضل وجهة في العالم للرحالة الرقميين للعام 2025، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأفادت “وام” السبت أن هذا الإنجاز النوعي الذي شهد قفزة من المرتبة الرابعة عالميا في العام 2023 وفق مؤشر “VisaGuide Digital Nomad Visa”، لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة رؤية استشرافية تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر، وتستثمر في الإنسان والبنية التحتية الرقمية كأصول للمستقبل.

وقال مؤسس منصة ومجتمع “الرحالة الرقميين العرب” محمد شيخ الأرض إن الإمارات أدركت مبكرا أن استقطاب المواهب الرقمية يمثل شريان حياة لاقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات. ومنذ أذار/مارس 2021، قدّمت الدولة تأشيرة خاصة بالرحالة الرقميين تتيح لهم إقامة لمدة عام قابلة للتجديد، ما جعلها من أولى الدول التي تهيئ الظروف المثالية لهذه الفئة.

م ل