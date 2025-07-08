الإمارات للدواء تعتمد أول علاج فموي عالمي لاضطراب نقص الصفيحات المناعي

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أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء الثلاثاء عن اعتماد عقار “ريلزابروتينيب” (Rilzabrutinib) لعلاج مرض نقص الصفيحات المناعي (ITP)، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويُعد أول مثبط فموي لإنزيم بروتون التيروزين كيناز لعلاج هذا الاضطراب المناعي النادر، والذي يؤثر على ما بين 2 إلى 5 أفراد من كل 100 ألف شخص حول العالم، بحسب “وام”.

ويكتسب اعتماد هذا العقار أهمية استثنائية، إذ يمنح مرضى نقص الصفيحات المناعي في الإمارات والمنطقة فرصة مبكرة للاستفادة من علاج مبتكر يسهم في تسريع مسارهم العلاجي وتحقيق تحسن ملموس في جودة حياتهم.

وتأتي الخطوة في إطار التزام الإمارات الراسخ باستقطاب وتوفير العلاجات المتقدمة ذات الكفاءة العالية، بما يتماشى مع أرقى المعايير والبروتوكولات العلاجية العالمية.