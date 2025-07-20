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الإمارات والولايات المتحدة تطلقان برنامجا لتسريع منح براءات الاختراع

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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بيان نوايا مشتركا، يهدف إلى إطلاق برنامج تعاون ثنائي لتسريع إجراءات منح البراءات في دولة الإمارات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ التوقيع تم على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 في جنيف.

ويوفر بيان النوايا المشترك، الذي وقعه كل من وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، “آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأميركي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها”.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري أن “هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لا سيما في ما يتعلق بالملكية الصناعية وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين”.

كما “يوفّر خدمات مرنة وفعالة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية”.

هت/دص

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