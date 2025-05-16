الإمارات والولايات المتحدة تعززان التعاون في التكنولوجيا المتقدمة

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اتفقت الحكومتان الإماراتية والأميركية على وضع خطة بشأن “شراكة للتسريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي” بين البلدين، لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة وضمان حمايتها استنادا إلى مجموعة من الالتزامات المشتركة بينهما.

وستقدّم الولايات المتحدة تسهيلات لتحقيق تعاون أعمق مع الإمارات، بما في ذلك إطلاق مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيغاوات، ضمن مجمع إماراتي أميركي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسعة 5 جيغاوات في أبوظبي، لدعم الطلب الإقليمي على الحوسبة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأضاف بيان الوكالة أن ذلك سيتم بما يتوافق مع المعايير الأمنية الأميركية الدقيقة والجهود الأخرى لنشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في الإمارات وحول العالم.

وكجزء من برنامج الإمارات للاستثمار في البنية التحتية الرقمية الأميركية، ستعمل حكومتا البلدين على تسهيل عملية الاستثمار في الولايات المتحدة من قبل المؤسسات الاستثمارية الإماراتية. وسيشكّل البلدان خلال ثلاثين يوما من الاتفاق مجموعة عمل لتنفيذ ورصد وتقييم التقدم المُحرز.

بور/كام