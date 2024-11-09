الاتحاد الأوروبي يتعهد دعما “ثابتا” لأوكرانيا بعد فوز ترامب

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تعهد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت في كييف دعما “ثابتا” لأوكرانيا، في أول زيارة يقوم بها مسؤول كبير في بروكسل بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.

أثار إعلان فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية قلقا في أوكرانيا وأوروبا من أنه قد ينهي دعم واشنطن لكييف.

وصرح بوريل “الغاية الواضحة من هذه الزيارة هي التعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وهذا الدعم لا يزال ثابتا”.

وأضاف “هذا الدعم ضروري للغاية لمواصلة الدفاع عن أنفسكم ضد العدوان الروسي”.

وترامب من أشدّ منتقدي المساعدات العسكرية والمالية الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، من هنا خشية كييف أن تتعرّض هذه المساعدات المهمة للخطر.

وقال بوريل “لا أحد يعرف بالضبط ما الذي ستفعله الإدارة الجديدة”، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن لا يزال لديه شهران في السلطة لاتخاذ القرارات.

واضاف “يجب أن نبذل المزيد من الجهود بشكل أسرع، والمزيد من الدعم العسكري، والمزيد من القدرات التدريبية، والمزيد من الأموال، والإمدادات بشكل أسرع، وكذلك السماح بضرب الاهداف العسكرية للعدو على أراضيه”.

ولفت الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يريد التفاوض ولن يتفاوض إلا إذا أجبر على ذلك”.

بحسب متابعة معهد كيل، أنفقت أوروبا مجتمعة نحو 125 مليار دولار على دعم أوكرانيا منذ غزتها روسيا عام 2022، فيما أنفقت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 90 مليار دولار.

وترامب الذي تولى الرئاسة الأميركية بين 2017 و2021، أكد مرارا أنّه قادر على أن ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا “خلال 24 ساعة”، لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

من جانبه، كرر وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا إصرار كييف على عدم إجبارها على تقديم تنازلات لروسيا.

وقال “يجب على الجميع أن يدركوا أن استرضاء المعتدي لن ينجح”.

واضاف “نحن بحاجة إلى سلام حقيقي، وليس استرضاء من شأنه أن يجلب المزيد من الحرب”.

ورأى أن التغييرات مثل الانتخابات الأميركية “تمثل دائما أملا وفرصة، فرصة لتسريع السلام”.

وأكد أن الاتصالات بدأت مع فريق ترامب بعد مكالمة هاتفية للتهنئة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحا أن العمل جار لعقد اجتماع جديد بين الرجلين.

ديل/شي/ب ق