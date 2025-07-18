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الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد منح تأشيرة شنجن للأتراك

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أنقرة (رويترز) – قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة يوم الجمعة إن التكتل خفف من قواعد دخول الأتراك منطقة شنجن مفتوحة الحدود، ودعا إلى سرعة إحياء المفاوضات بشأن سفر الأتراك إلى المنطقة التابعة له بدون تأشيرة دخول.

ويشكو الأتراك منذ سنوات من نظام التأشيرات في الاتحاد الأوروبي الذي قال إن الإجراءات، التي تديرها وكالات معتمدة في هذا المجال، بطيئة بسبب عدد الطلبات الكبير وإنه يناقش مع أنقرة الحلول الممكنة.

وذكر السفير توماس هانز أوسوفسكي أن القواعد الجديدة ستساعد على التصدي لشكاوى الأتراك من الإجراءات البيروقراطية الطويلة، لكنه حذر من أنها لن تكون كافية لحل المشكلات على نحو دائم.

وقال أوسوفسكي للصحفيين في أنقرة “سيكون الأمر أسهل وأسرع بكثير بالنسبة للأتراك”، في إشارة إلى قرار المفوضية الأوروبية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 15 يوليو تموز ويسهل حصول الأتراك على تأشيرات دخول أكثر من دولة.

وسيحق للأتراك الذين استخدموا التأشيرات في السابق على نحو سليم الحصول على تأشيرات دخول أكثر من دولة لمدة ستة أشهر مع حلول موعد تقدمهم بالطلب الثاني، ثم لعام وثلاثة وخمسة أعوام.

ورحبت وزارة الخارجية التركية بهذه الخطوة وقالت إن المؤسسات التركية والمفوضية الأوروبية ستواصلان السعي إلى مزيد من التسهيلات في عملية منح التأشيرات.

وذكر وزير التجارة عمر بولات أن هذا “تسهيل كان مواطنونا ينتظرونه منذ فترة طويلة”.

وقال لوكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة إن تركيا تريد بدء محادثات بشأن تحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاق الاتفاق ليشمل قطاعي الخدمات والتجارة الإلكترونية.

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