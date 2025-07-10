الاتحاد الأوروبي يدرس 10 خيارات لتحرك دبلوماسي ضد إسرائيل بشأن حقوق الإنسان

reuters_tickers

1دقيقة

بروكسل (رويترز) – عرضت دائرة العمل الخارجي الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس 10 خيارات لاتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل بعد أن خلصت الشهر الماضي إلى وجود “مؤشرات” على أن إسرائيل انتهكت التزامات مرتبطة بحقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل.

وفي وثيقة جرى إعدادها للدول الأعضاء في التكتل واطلعت عليها رويترز، تضمنت الخيارات خطوات مؤثرة مثل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وأخرى أقل وطأة منها تعليق مشاريع تقنية بين الاتحاد وإسرائيل.

وتتطلب معظم الإجراءات موافقة جميع أو معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويقول دبلوماسيون إنه ليس من الواضح ما إذا كان هناك رغبة لدى عدد كاف من الدول الأعضاء في اتخاذ أي منها.