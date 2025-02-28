الاتحاد الأوروبي يرحب بدعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.