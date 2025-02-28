الاتحاد الأوروبي يرحب بدعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح
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بروكسل (رويترز) – رحب الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني التركي المسجون عبد الله أوجلان للجماعة لإلقاء السلاح.
وقال أنور العوني المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي “إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تهدف إلى التوصل لحل سياسي للقضية الكردية سيكون خطوة إيجابية للوصول إلى حل سلمي ومستدام”.
وأضاف “إيجاد حل عادل ودائم يحترم الحقوق الأساسية وسيادة القانون لن يعود بالنفع على جميع المواطنين الأتراك فحسب، بل سيساهم أيضا في استقرار المنطقة بأكملها”.