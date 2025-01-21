الاتحاد الأوروبي يعلن عن 60 مليون يورو مساعدات للجيش اللبناني

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أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن مساعدة بقيمة 60 مليون يورو (62 مليون دولار) للجيش في لبنان حيث تسعى الدولة إلى ضمان الامتثال لهدنة هشّة بين إسرائيل وحزب الله.

ويأتي هذا الدعم “في لحظة حرجة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”، بحسب ما صرّحت كايا كالاس مفوّضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وشدّدت المسؤولة على أن الجيش اللبناني يضطلع بـ”دور أساسي في الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والوطني ويستحقّ منّا كل الدعم في أداء مهمّته المحورية”.

يسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إثر مواجهة بينهما استمرت لعام، تمّ التوصل إليه برعاية فرنسية أميركية. وتشرف لجنة على آلية تنفيذ الاتفاق، تضمّ في عضويتها قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).

وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 كانون الثاني/يناير 2025.

ويتعيّن على الحزب بموجب الاتفاق أن يسحب قواته إلى شمال نهر الليطاني، على بعد حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وأن يفكك أي بنية تحتية عسكرية في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من النهر.

والسبت، قال الرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزاف عون إن “لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه”.

وقبل أيّام من حلول مهلة 26 كانون الثاني/يناير، لم تنجز بعد كلّ الترتيبات اللازمة للانسحاب.

والجمعة الماضي، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان بغية دعم القيادة الجديدة في البلد.

وأعلن عن انعقاد مؤتمر دولي مقبل في باريس للمساعدة في إعمار البلد بعد الحرب مع إسرائيل.

وتأتي المساعدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتضاف إلى تلك التي تعهّدت الولايات المتحدة بتقديمها الأسبوع الماضي والتي تتخطّى قيمتها 117 مليون دولار في مجال الأمن.

ماد-ديل/م ن/ص ك