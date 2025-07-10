الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا جديدا في نقل تيك توك بيانات إلى الصين

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أعلنت هيئة ناظمة إيرلندية تُعنى بحماية خصوصية بيانات الاتحاد الأوروبي الخميس أنها بدأت تحقيقا يتعلق بتيك توك على خلفية نقل بيانات شخصية لمستخدمين أوروبيين إلى خوادم في الصين.

وكانت لجنة حماية البيانات قد غرمت تيك توك 530 مليون يورو (620 مليون دولار) في أيار/مايو الماضي بسبب نقل بيانات شخصية إلى الصين، رغم تأكيد عملاق التواصل الاجتماعي الصيني أن الوصول إلى هذه البيانات يتم فقط من بُعد.

وأعلنت لجنة حماية البيانات الخميس أنها أُبلغت من تيك توك في نيسان/أبريل الماضي بأن “بيانات محدودة لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية قد خُزّنت بالفعل على خوادم في الصين” بعكس الأدلة التي قدمتها الشركة.

وأضافت الهيئة الناظمة أنها عبرت عن “قلقها العميق” في تحقيقها السابق من أن “تيك توك قدّمت معلومات غير دقيقة”.

وتطبيق تيك توك مملوك من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس.

ولكن نظرا لأن مقرها الأوروبي يقع في إيرلندا، فإن الهيئة الإيرلندية هي الجهة الناظمة الرئيسية في أوروبا لهذه المنصة الاجتماعية، ولشركات أخرى مثل غوغل وميتا وأبل.

تُكلَّف هيئة حماية البيانات الشخصية مراقبة امتثال الشركات للائحة العامة لحماية البيانات الصارمة للاتحاد الأوروبي، والتي أُطلقت عام 2018 لحماية المستهلكين الأوروبيين من انتهاكات البيانات الشخصية.

وقد فرضت الهيئة غرامات باهظة على شركات تكنولوجيا، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لضبط شركات التكنولوجيا الكبرى في ما يتعلق بالخصوصية والمنافسة والتضليل والضرائب.

اجب/غد/ب ق