The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا جديدا في نقل تيك توك بيانات إلى الصين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت هيئة ناظمة إيرلندية تُعنى بحماية خصوصية بيانات الاتحاد الأوروبي الخميس أنها بدأت تحقيقا يتعلق بتيك توك على خلفية نقل بيانات شخصية لمستخدمين أوروبيين إلى خوادم في الصين. 

وكانت لجنة حماية البيانات قد غرمت تيك توك 530 مليون يورو (620 مليون دولار) في أيار/مايو الماضي بسبب نقل بيانات شخصية إلى الصين، رغم تأكيد عملاق التواصل الاجتماعي الصيني أن الوصول إلى هذه البيانات يتم فقط من بُعد. 

وأعلنت لجنة حماية البيانات الخميس أنها أُبلغت من تيك توك في نيسان/أبريل الماضي بأن “بيانات محدودة لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية قد خُزّنت بالفعل على خوادم في الصين” بعكس الأدلة التي قدمتها الشركة.

وأضافت الهيئة الناظمة أنها عبرت عن “قلقها العميق” في تحقيقها السابق من أن “تيك توك قدّمت معلومات غير دقيقة”. 

وتطبيق تيك توك مملوك من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس.

ولكن نظرا لأن مقرها الأوروبي يقع في إيرلندا، فإن الهيئة الإيرلندية هي الجهة الناظمة الرئيسية في أوروبا لهذه المنصة الاجتماعية، ولشركات أخرى مثل غوغل وميتا وأبل. 

تُكلَّف هيئة حماية البيانات الشخصية مراقبة امتثال الشركات للائحة العامة لحماية البيانات الصارمة للاتحاد الأوروبي، والتي أُطلقت عام 2018 لحماية المستهلكين الأوروبيين من انتهاكات البيانات الشخصية. 

وقد فرضت الهيئة غرامات باهظة على شركات تكنولوجيا، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لضبط شركات التكنولوجيا الكبرى في ما يتعلق بالخصوصية والمنافسة والتضليل والضرائب.

اجب/غد/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية