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الاتحاد الأوروبي يقترح شراء سلع أميركية إضافية بقيمة 50 مليار يورو

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أعلن مسؤول أوروبي الخميس أنّ دول الاتّحاد الـ27 تدرس زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية بمقدار 50 مليار يورو في محاولة منها لحلّ “المشكلة” في علاقاتها التجارية مع واشنطن.

وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” إنّه “إذا اعتبرنا أنّ العجز يصل إلى 50 مليار يورو، فأعتقد أنّنا قادرون حقّا (…) على حلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة بفضل مشتريات الغاز الطبيعي المسال، أو بعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا”.

وتُجري بروكسل مفاوضات مع الإدارة الأميركية لكي تلغي الأخيرة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي.

ودخلت حيّز التنفيذ رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% على السيارات والألمنيوم والصلب، إلى جانب رسوم جمركية أخرى بنسبة 10% على سائر المنتجات الأخرى.

ويتّهم ترامب أوروبا بالحفاظ على عجز تجاري ضخم مع الولايات المتحدة يقدّره بمئات المليارات من الدولارات.

بالمقابل، تقول بروكسل إنّ هذا العجز يقتصر في الواقع على 50 مليار يورو، إذا ما أُخذت في الاعتبار الخدمات التي يشتريها الاتّحاد الأوروبي من الولايات المتّحدة.

وردّا على سؤال عمّا إذا كانت بروكسل ستقبل في المحادثات التجارية بأن تفرض الولايات المتّحدة ضريبة بنسبة 10% كحدّ أدنى، قال سيفكوفيتش إنّ الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا “مستوى مرتفعا للغاية”.

ويشير هذا الجواب إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لن يكون راضيا عن أيّ اتفاق يبقي التعرفات الجمركية عند هذا المستوى.

وحذّر سيفكوفيتش من أنه سيكون “من الصعب للغاية” التوصل إلى اتفاق “جيّد ومقبول بشكل واضح من قِبل دولنا الأعضاء وبرلماننا الأوروبي”.

والمفاوضات التجارية هي مسؤولية المفوضية الأوروبية، لكن حالما تتوصل بروكسل إلى اتفاق، يتعيّن على كلّ الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد أن توافق عليه قبل أن يقرّه البرلمان الأوروبي.

وب/بم

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