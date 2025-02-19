الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على روسيا

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وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الأربعاء على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا هي السادسة عشرة، وتتضمن حظر واردات الألمنيوم الروسي، وفق ما ذكر دبلوماسيون في بروكسل.

وقالت المصادر إن الحزمة تشمل أيضا تدابير جديدة تهدف الى الحد من صادرات النفط الروسية، ومن المقرر أن يعتمدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الإثنين الذي يصادف الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي الحزمة الجديدة في وقت بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواصلا مباشرا مع روسيا يشمل البحث عن سبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من دون إشراك أطراف أساسيين معنيين بها، خصوصا كييف والأوروبيين.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة إكس “الاتحاد الأوروبي يضيّق الخناق بشكل أكبر على الالتفاف على العقوبات من خلال استهداف المزيد من السفن في أسطول الظل العائد (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وفرض حظر جديد على الواردات والصادرات”.

وتابعت “نحن مصمّمون على مواصلة الضغط على الكرملين”.

بدورها، رحبت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالحزمة الجديدة من العقوبات.

وأضافت عبر إكس “مع قيود أشد صرامة على الالتفاف (على العقوبات) وحظر جديد على الواردات والصادرات، وعقوبات على أسطول الظل لبوتين، نقوم بإغلاق الأبواب الخلفية التي تعمل على تشغيل آلة الحرب الروسية”، مشددة على أن “الكرملين لن يكسر عزيمتنا”.

وتطال العقوبات الأوروبية الجديدة قطاع الألمنيوم الروسي، إضافة الى تقييد إضافي على ما يعرف بـ”أسطول الظل”، عبر فرض عقوبات على 73 ناقلة إضافية تستخدم لنقل النفط الروسي الخاضع بدوره للعقوبات الغربية.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي بفصل 13 مصرفا روسيا إضافيا عن نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية، وإضافة ثماني وسائل إعلام روسية الى قائمة الوسائل التي يحظر عليها البث في أوروبا.

وتسعى أوروبا الى التحرك في مواجهة خطوة الجمهوري ترامب بالانفتاح على روسيا، على عكس السياسة الصارمة التي اتبعها سلفه الديموقراطي جو بايدن حيال موسكو منذ بدء غزو أوكرانيا.

وعقد مسؤولون روس وأميركيون يتقدمهم وزيرا خارجية البلدين، اجتماعا في الرياض الثلاثاء، كان الأول على هذا المستوى منذ بدء حرب أوكرانيا.

وعلى خلفية الموقف الأميركي الجديد من مسألة الحرب في أوكرانيا، عقد بعض قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا في باريس الاثنين طبعته الانقسامات التقليدية بينهم رغم بعض التقاطعات.

وأكد مسؤولون أميركيون أن الاتحاد الأوروبي سيؤدي دورا في المباحثات الهادفة الى رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.

وب/كام/ص ك