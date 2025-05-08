الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على السيارات والطائرات الأميركية ردا على ترامب

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هدّد الاتحاد الأوروبي الخميس، بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو بينها السيارات والطائرات، إذا فشلت المفاوضات الهافة إلى تعليق رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية على المنتجات الأوروبية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أطلقت “مشاورات عامة” حول قائمة طويلة من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة من المحتمل أن تطالها الرسوم الجمركية الأوروبية.

وتشمل القائمة معدات كهربائية وبطاريات وأجهزة منزلية، ومنتجات زراعية (فواكه وخضر) أو منتجات زراعية غذائية مثل المشروبات الروحية بينها النبيذ والبوربون.

وأكدت المفوضية أن هذه الواردات قد تكون “عرضة لإجراءات انتقامية” إذا أبقت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية التي تستهدف صادرات الاتحاد الأوروبي، بعد المفاوضات الحالية.

توازيا، ستحيل بروكسل التدابير التجارية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة على منظمة التجارة العالمية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم “قريبا” طلبا لإجراء مشاورات مع المنظمة الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا، في إطار أول خطوة تتخذها ضمن إجراء لتسوية النزاعات، بشأن الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وتندد المفوضية الأوروبية بـ”الانتهاك الصارخ لقواعد منظمة التجارة العالمية” وتعتزم “تأكيد أهمية احترام القواعد الدولية”.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها ما زالت “ملتزمة تماما” إيجاد حلول تفاوضية مع واشنطن.

وقالت في بيان “نعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات جيدة تعود بالنفع على المستهلكين والشركات على جانبي الأطلسي. وفي الوقت نفسه، نواصل الاستعداد لكل الاحتمالات”.

في الأشهر الأخيرة، فرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي على ثلاث دفعات اذ أعلنت رسوما بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم في منتصف آذار/مارس، تلتها رسوم بنسبة 25% على السيارات، و20% على كل المنتجات الأوروبية الأخرى في نيسان/أبريل.

وعُلّقت الدفعة الأخيرة من الرسوم الإضافية حتى تموز/يوليو في محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري.

لكن ما زالت تُفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومنتصف آذار/مارس رد الاتحاد الأوروبي على التدابير المتخذة في مجال الصلب والألمنيوم.

وأعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على قائمة أولى من الواردات الأميركية بقيمة 26 مليار يورو.

وتتضمن القائمة الأولى علامات تجارية شهيرة مثل دراجات هارلي ديفيدسون النارية، ومنتجات زراعية مثل فول الصويا، وأدوات منزلية مثل البرادات وماكينات جز العشب.

ولكن لم يدخل رد الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بعد، بخلاف الإجراءات الأولية التي اتخذها ترامب.

وفرض الرسوم الأوروبية معلق في انتظار المفاوضات المقرر أن تستمر حتى تموز/يوليو، ولن تُفرض الرسوم إلا في حال فشل المناقشات.

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