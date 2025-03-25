الاحتجاجات مستمرة في تركيا واعتقال سبعة صحافيين

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تستمر الاحتجاجات في تركيا حيث أوقف أكثر من 1400 شخص منذ بداية تحرك واسع قبل ستة أيام على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، خصم الرئيس رجب طيب اردوغان الرئيسي.

وأعلنت السلطات أنه تم توقيف 1418 شخصا حتى الآن لمشاركتهم في تجمعات حظرتها السلطات التي تواجه احتجاجات غير مسبوقة منذ تحرك غيزي الذي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013.

وأعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها إزاء لجوء تركيا إلى التوقيفات الجماعية وسط تظاهرات في كل أنحاء البلاد وحضت السلطات على التحقيق في اتهامات باستخدام القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين.

وأمرت محكمة في إسطنبول الثلاثاء بإيداع سبعة صحافيين أتراك الحبس الاحتياطي بينهم مصور من وكالة فرانس برس، بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية.

ودعا رئيس مجلس ادارة وكالة فرانس برس فابريس فريس الثلاثاء الرئاسة التركية إلى “الإفراج السريع” عن مصورها ياسين أكغول الموقوف بتهمة المشاركة في تجمع في اسطنبول حظرته السلطات التركية.

وأكد فريس في رسالة موجهة إلى الرئاسة التركية أن “ياسين أكغول لم يكن يتظاهر، كان يغطي كصحافي إحدى التحركات الاحتجاجية العديدة التي نظمت في البلاد منذ الأربعاء 19 آذار/مارس” بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض. ووصف فريس اعتقاله الثلاثاء بأنه “غير مقبول”.

وقال أكغول أثناء اعتقاله أنه قام بتغطية التظاهرة فقط التي اتهم بالمشاركة فيها في إسطنبول.

ودانت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية “القرار الفاضح الذي يعكس الوضع الخطير حاليا في تركيا”.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن 979 متظاهرا موقوفون لدى الشرطة بينما تم احالة 478 شخصا على المحاكم.

– “مرفوع الرأس” –

وأعلنت سلطات محافظة انقرة الثلاثاء تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من نيسان/أبريل.

واتخذت السلطات قرارا مماثلا في إزمير، ثالث مدن البلاد ومعقل المعارضة، حتى 29 آذار/مارس.

ويسري الحظر نفسه منذ ستة أيام في إسطنبول حيث تحداه الآلاف مجددا مساء الاثنين للتجمع أمام مقر البلدية.

وفرقت الشرطة بعنف المحتجين عند منتصف الليل، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ودعا أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري (ديموقراطي اجتماعي) الذي يتزعمه أكرم إمام أوغلو، الى التظاهر مجددا مساء الثلاثاء.

والدليل على الصدمة التي أثارها اعتقال إمام أوغلو بتهمة “الفساد”، اندلعت تظاهرات الأسبوع الماضي في 55 مقاطعة على الأقل من مقاطعات البلاد ال81 بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتوجه أوزيل الذي دعا مساء الاثنين إلى مواجهة “الفاشية”، صباح الثلاثاء إلى سجن سيليفري على مشارف إسطنبول، حيث يعتقل رئيس بلدية المدينة و48 متهما منذ الأحد بينهم رئيسي بلدية ينتميان أيضا الى حزب الشعب الجمهوري.

وصرح للصحافة لدى مغادرة السجن “التقيت ثلاثة أسود في الداخل. انهم شامخون ورؤوسهم مرفوعة (…) كالأسود”.

– مقاطعة –

وندد مجلس أوروبا الذي سيناقش الوضع في تركيا الثلاثاء “بالاستخدام غير المتكافىء للقوة” خلال التظاهرات في البلاد ودعا السلطات إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأشار صحافيو وكالة فرانس برس إلى أن مجموعات طلابية بدأت بعد ظهر الثلاثاء بالتجمع في اسطنبول.

وفي حرم جامعة اسطنبول التقنية قال أدانيل غوزيل (19 عاما) لوكالة فرانس برس إن الأساتذة يهددون الطلاب المضربين.

قالت طالبة اقتصاد “يعدون بزيادة نقاط لمن يقدمون الامتحانات”.

ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مقاطعة إحدى عشرة علامة تجارية معروفة بأنها قريبة من السلطات، بما في ذلك سلسلة شهيرة من المقاهي. وقال أوزيل “يمكننا أن نعد القهوة بأنفسنا”.

وقال إردوغان مساء الاثنين متوجها الى المعارضة في خطاب متلفز “كفوا عن تعكير صفو مواطنينا باستفزازاتكم”.

بور/ليل/الح