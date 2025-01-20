الادعاء السويدي يطالب بحبس متهم بالتورط في قتل طيار أردني بسوريا عام 2014

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ستوكهولم (رويترز) – قال ممثلو الادعاء في السويد يوم الاثنين إنهم طلبوا حبس مواطن سويدي يشتبه في ارتكابه جرائم حرب وأخرى إرهابية تتعلق بقتل طيار من سلاح الجو الأردني في سوريا قبل عشر سنوات.

أُدين المتهم، الذي ورد في وثائق المحكمة السويدية أن اسمه أسامة كريم، من قبل بالتورط في شن هجمات في باريس عام 2015 وفي بروكسل عام 2016.

وأسر تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أرهب ملايين الأشخاص في سوريا والعراق خلال فترة حكمه، الطيار الأردني معاذ الكساسبة في ديسمبر كانون الأول 2014 ونشر في وقت لاحق مقطع فيديو وهو يحرقه حيا داخل قفص.

وقالت هيئة الادعاء السويدية في بيان “الرجل المطلوب الآن حبسه متهم بقتل الطيار مع آخرين من تنظيم الدولة الإسلامية”.

وذكر ممثلو الادعاء أن كريم (32 عاما) وآخرين أجبروا الطيار على دخول القفص، وأن قتله ينتهك قوانين الحرب ويعتبر إلى جانب التصوير نشاطين إرهابيين.

وأضافوا أنه لم تتم حتى الآن محاكمة أي شخص في قضية قتل الكساسبة.

ولم يرد محامي كريم حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال ممثلو الادعاء إن السويد ستطلب نقل كريم، المحتجز حاليا في فرنسا، إليها في حالة إجرائها محاكمة.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017، وهُزم في آخر معاقله بسوريا عام 2019.

وبموجب القوانين السويدية، من الممكن محاكمة أشخاص على جرائم ارتكبوها في الخارج بالمخالفة للقانون الدولي.