الاستخبارات الكورية الجنوبية تؤكد أن أوكرانيا أسرت جنديَّيْن كوريين شماليين

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أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية الأحد أن أوكرانيا أسرت جنديَّيْن كوريين شماليين في منطقة كورسك الروسية، وأنها شاركت في استجوابهما إلى جانب الأجهزة الأوكرانية.

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بيونغ يانغ المسلحة نوويا بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي لمساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا.

وقالت الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية في بيان إن جهازها “أكّد من خلال تعاون في الوقت الحقيقي مع وكالة الاستخبارات الأوكرانية (…) أن الجيش الأوكراني أسر جنديَّيْن كوريين شماليين في 9 كانون الثاني/يناير في ساحة المعركة بكورسك في روسيا”.

ونشر الجهاز السبت مقطع فيديو يظهر الجنديين في غرفة فيها أسرّة مستشفى، واحد مع ضمّادات حول اليدين والثاني حول منطقة الفكّ. وكشف طبيب من مركز الاحتجاز أن الرجل الأول يعاني من كسر في الساق.

وأتت تصريحات الاستخبارات الكورية الجنوبية لتدعم كلام كييف، بينما لم يصدر أي رد فعل من روسيا أو كوريا الشمالية. ولم تؤكد لا موسكو ولا بيونغ يانغ بعد نشر جنود من كوريا الشمالية على الجبهة الأوكرانية.

وكانت أوكرانيا أعلنت السبت أنها أسرت جنديين، قُدِّما على أنهما من كوريا الشمالية، وإنها استجوبتهما في الاحتجاز، من دون تقديم أي دليل مباشر على أن الأسيرين يتحدران من كوريا الشمالية.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من جنسيتهما بشكل مستقل.

– “خسائر كبيرة” –

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إن أحد الجنديين الأسيرين كشف أثناء الاستجواب أنه تلقى تدريبا عسكريا على يد القوات الروسية بعد وصوله في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضافت “ظن في البداية أنه أرسِل للتدريب، ثم أدرك عند وصوله إلى روسيا أنه أرسِل” إلى الجبهة.

وقال الجندي إن القوات الكورية الشمالية تكبدت “خسائر كبيرة أثناء المعارك”، بحسب المصدر عينه.

ووفقا لوكالة الاستخبارات الأوكرانية، قال الرجلان لمن استجوبوهما إنهما جنديان متمرسان.

وكشفت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن أحد الرجلين “حرم من الطعام والماء لمدّة 4 إلى 5 أيام قبل الإمساك به”.

وهي أشارت إلى أن الرجلين لا يتكلمان لا الإنكليزية ولا الروسية وتجري المبادلات بالكورية بواسطة مترجمين وبالتعاون مع الجهاز الكوري الجنوبي.

وأكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية أنها ستواصل العمل مع الاستخبارات الأوكرانية لتشارك معلومات حول المقاتلين الكوريين الشماليين في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال السبت إنه تسنّى نقل الجنديين إلى كييف لاستجوابهما بالرغم من إصابتهما.

وأضاف “لم يكن الأمر باليسير، فعادة ما يجهز الروس والجنود الكوريون الشماليون الآخرون على المصابين ويبذلون كلّ ما في وسعهم لإزالة الأدلّة على مشاركة دولة أخرى، هي كوريا الشمالية في هذه الحال، في الحرب على أوكرانيا”.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس الأوكراني أن جنديين من كوريا الشمالية مصابين بجروح خطرة أسرا في منطقة كورسك الروسية حيث تحتلّ القوات الأوكرانية أجزاء تمتدّ على مئات الكيلومترات المربعة منذ آب/أغسطس 2024. غير أن الجنديين توفيا متأثرين بإصابتهما.

– المزيد من الجنود والمسيّرات –

وتشكّل المشاركة المفترضة لجيش أجنبي تصعيدا كبيرا في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أمر الرئيس فلاديمير بوتين بشنّه قبل حوالى ثلاث سنوات والذي يدخل مرحلة حرجة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض عمّا قريب.

وتوطّدت العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية منذ الحرب على أوكرانيا، حتى لو لم يؤكّد أيّ من الطرفين مشاركة بيونغ يانغ في القتال إلى جانب موسكو.

وفي كانون الأول/ديسمبر، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نحو 3 آلاف جندي كوري شمالي “قُتلوا أو أصيبوا” في الميدان، في حين أشارت سيول إلى ألف جندي. وفي الشهر عينه، أبلغت الاستخبارات الكورية الجنوبية عن سقوط “عدّة ضحايا من كوريا الشمالية” في هجمات صواريخ ومسيّرات أوكرانية وخلال حوادث وقعت وقت التدريب. وكانت أعلى رتبة بين الضحايا “على مستوى جنرال على أقلّ تقدير”.

ورصدت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي من جهتها استعدادات تدفع إلى الظنّ أن كوريا الشمالية تتحضّر لإرسال دفعات جديدة من الجنود إلى روسيا، كتعزيزات أو للحلول مكان من يقاتلون، فضلا عن إرسال مسيّرات.

وقبل فترة وجيزة، دخلت معاهدة دفاع غير مسبوقة أبرمت بين بيونغ يانغ وموسكو حيّز التنفيذ. وهي تنصّ على “مساعدة عسكرية فورية” في حال تعرّض أحد البلدين لهجوم مسلّح من دولة أخرى.

وتعدّ كوريا الشمالية من كبار مزوّدي الأسلحة لروسيا في حربها على أوكرانيا.

هس-جفكس/جص-م ن/غ ر