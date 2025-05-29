الافراج عن رجل دين إيراني موقوف في السعودية

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أفرجت السعودية عن رجل دين إيراني أوقف الاثنين بعدما وجه انتقادات قوية للمملكة على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيسنا.

وأوضحت الوكالة “أفرج عن غلام رضا قاسميان وهو في طريقه إلى إيران بعد متابعة من المسؤولين الإيرانيين”.

من ناحيتها نشرت وكالة فارس للأنباء مشاهد لوصول رجل الدين إلى مطار طهران.

وفي شريط مصور انتشر كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهم قاسميان الحكومة السعودية بتحويل مكة إلى “مكان للقمار ومراكز فجور وحفلات فاحشة”.

ولم تؤكد السلطات السعودية عملية التوقيف.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانقير طالب الثلاثاء بإطلاق سراحه، معتبرا توقيفه “غير مبرّر وغير قانوني”، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ تصريحاته تعكس آراءه الشخصية.

واستأنفت إيران والمملكة العربية السعودية علاقاتهما في آذار/مارس 2023 بموجب اتفاق أتى بوساطة صينية أنهى قطيعة دبلوماسية بدأت في كانون الثاني/يناير 2016.

وقطعت الرياض علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية بعد تظاهرات أدت الى إحراق السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، عقب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر.

الشهر الماضي، زار وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان شقيق ولي العهد الأمير محمد، إيران، في زيارة نادرة لأحد أفراد العائلة المالكة السعودية والتقى بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، وهو لقاء نادرا ما يخصص أيضا لزوار أجانب من غير الرؤساء.

وكتب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على إكس الثلاثاء “نحن مصرون على عدم السماح لأي أحد بالمس بعلاقاتنا الأخویة مع جيراننا”، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

اب/غ ر/غد