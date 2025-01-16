البابا تعرض للسقوط لكنه لم يصب بكسور

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أعلن الفاتيكان في بيان مقتضب أن البابا فرنسيس تعرض للسقوط الخميس مما تسبب بكدمة في ساعده الأيمن قدون اصابته بكسور.

وجاء في البيان “هذا الصباح بسبب سقوطه في مقر إقامته في سانتا مارتا أصيب البابا فرنسيس بكدمة في ساعده الأيمن بدون كسور”.

وخلص البيان المقتضب إلى أنه “تم تجبير الذراع كإجراء احترازي”.

واستقبل البابا الأرجنتيني الخميس وفدا من الرهبان الألبان وآخر من الرهبان الأرجنتينيين.

يعاني البابا الذي احتفل في منتصف كانون الأول/ديسمبر بعيد ميلاده ال88، من مشاكل في الورك وآلام في الركبة والتهابات في جهاز التنفس وخضع لعمليات جراحية عدة.

وتراجعت صحة الحبر الأعظم في السنوات الأخيرة وعانى من وعكات عديدة لم تؤثر على أجندة الفاتيكان المثقلة.

ويتنقل البابا بواسطة كرسي متحرك منذ عام 2022 بسبب آلام مستمرة في الركبة وعليه الاستعانة بعكاز عند الوقوف.

وفي الأشهر الأخيرة، اضطر في عدة مناسبات إلى تفويض قراءة خطاباته أو حتى إلغاء مشاركته في فعاليات لأسباب صحية.

في كانون الأول/ديسمبر 2023، اضطر البابا الذي كان خضع لعملية لإزالة جزء من رئته في شبابه، إلى إلغاء زيارة إلى دبي لحضور مؤتمر كوب 28 للأمم المتحدة بسبب التهاب الشعب الهوائية.

وفي نهاية آذار/مارس، اضطر الحبر الأعظم إلى إلغاء مشاركته في اللحظة الأخيرة في درب الصليب في روما قبل أن يترأس قداس عيد الفصح بعد يومين.

في حزيران/يونيو 2023، نقل البابا إلى مستشفى جيميلي في روما حيث مكث لعشرة أيام بعد إجراء عملية فتق في البطن تحت تخدير عام.

وادخل المستشفى نفسه في آذار/مارس 2023 لثلاثة أيام لالتهاب الشعب الهوائية وحوالى عشرة أيام في تموز/يوليو 2021 بعد إجراء عملية في القولون.

رغم هذه المشاكل الصحية المتكررة، يحافظ البابا على جدول أعمال مزدحم مع نحو عشرة مواعيد في الصباح نفسه.

ويواصل السفر وفي أيلول/سبتمبر قام بأطول رحلة في فترة حبريته استغرقت 12 يوما قادته إلى جنوب شرق آسيا وأوقيانيا.

لجم/ليل/ب ق