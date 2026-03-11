The Swiss voice in the world since 1935
البابا ليو يأسف لمقتل مدنيين وأطفال في حرب إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

مدينة الفاتيكان 11 مارس آذار (رويترز) – عبر البابا ليو بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء عن أسفه الشديد لمقتل عدد كبير من المدنيين في حرب إيران، وأبدى أيضا تضامنه مع الشعب اللبناني قائلا إن البلاد، التي تتعرض لضربات إسرائيلية، تمر “بمحنة شديدة”.

ودعا البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي، في لقائه الأسبوعي مع الجمهور في ساحة القديس بطرس إلى الصلاة من أجل السلام.

وقال “لنواصل الصلاة من أجل السلام في إيران وفي أنحاء الشرق الأوسط، خاصة من أجل العدد الكبير من الضحايا المدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال الأبرياء”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

