البابا ليو يأسف لمقتل مدنيين وأطفال في حرب إيران

مدينة الفاتيكان 11 مارس آذار (رويترز) – عبر البابا ليو بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء عن أسفه الشديد لمقتل عدد كبير من المدنيين في حرب إيران، وأبدى أيضا تضامنه مع الشعب اللبناني قائلا إن البلاد، التي تتعرض لضربات إسرائيلية، تمر “بمحنة شديدة”.

ودعا البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي، في لقائه الأسبوعي مع الجمهور في ساحة القديس بطرس إلى الصلاة من أجل السلام.

وقال “لنواصل الصلاة من أجل السلام في إيران وفي أنحاء الشرق الأوسط، خاصة من أجل العدد الكبير من الضحايا المدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال الأبرياء”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)