البابا يختتم يوبيل الشبيبة بقداس حضره أكثر من مليون كاثوليكي

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اختتم البابا لاوون الرابع عشر في قداس أقيم الأحد في الهواء الطلق أمام أكثر من مليون شخص في روما، يوبيل الشبيبة الذي استقطب شبابا من أنحاء العالم أجمع.

وقال البابا البالغ 69 عاما في عظته “ثمة سؤال ملح في قلوبنا، حاجة إلى الحقيقة التي لا يمكننا تجاهلها والتي تدفعنا إلى التساؤل: ما هي السعادة الحقيقية؟ ما هو المعنى الحقيقي للحياة؟ ما الذي يُمكن أن يُحرّرنا من الانغلاق في العبث والملل والرداءة؟”.

وحثّ لاوون الرابع عشر الشباب قائلا “تطلعوا إلى الأمور السامية، إلى القداسة، أينما كنتم. لا ترضوا بالقليل”، مضيفا “عند عودتكم إلى بلدانكم، استمروا في السير فرحين على خطى المُخلّص، وانشروا حماسكم والتعبير عن إيمانكم بين كل من تلتقون بهم”.

كما أكد تضامن الكنيسة وشباب العالم مع من يعيشون في المناطق التي تشهد نزاعات.

وقال خلال صلاة التبشير الملائكي متحدثا بالانكليزية “نحن أقرب من أي وقت مضى إلى الشباب الذين يعانون من أسوأ الشرور التي يتسبب بها بشر آخرون”.

وأكد البابا “نحن مع شباب غزة. نحن مع شباب أوكرانيا، ومع كل شاب في أرض تنزف دما بسبب الحرب”.

وأضاف “إخواني وأخواتي الشباب، أنتم الدليل على أن عالما مختلفا ممكن، هو عالم تسوده الأخوة والصداقة، وحيث لا تحل النزاعات بالسلاح بل بالحوار”.

وقبل أن يعود إلى الفاتيكان حيا الحبر الأعظم الشباب قائلا “أطلب منكم أن تنقلوا تحية أيضا إلى جميع الشباب الذين لم يستطيعوا الحضور معنا هنا، في بلدان كان من المستحيل الخروج منها والمجيء لأسباب نعرفها جميعا. احملوا هذه الفرحة، هذا الحماس، إلى العالم أجمع. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، فاحملوا هذه التحية إلى جميع أصدقائكم، إلى كل شاب وشابة يحتاجون إلى رسالة رجاء”.

تندرج فعاليات يوبيل الشبيبة التي استمرّت أسبوعا في إطار الاحتفالات بالسنة اليوبيلية المقدّسة للكنيسة الكاثوليكية، وهي اختتمت الأحد غداة تجمع ضخم في متنزّه شاسع على أطراف روما يمتدّ على 500 ألف متر مربّع.

ومساء السبت، وقبل التجمع، أفاد المنظمون بمشاركة 800 ألف شخص. وارتفع العدد إلى مليون الأحد، بحسب الفاتيكان.

وافترش أغلبية المشاركين الأرض ليلا بانتظار قداس الأحد.

وذكر الفاتيكان أن 450 أسقفا ونحو 700 كاهن حضروا القداس.

واستقبل البابا الذي وصل بالمروحيّة بصيحات الفرح وتصفيق حارّ قبل أن يجول في الموقع بالسيّارة البابوية.

وأقيم يوبيل الشبيبة بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء حبرية لاوون الرابع عشر، وبعد 25 عاما من انعقاد آخر تجمع مماثل في روما نظمه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.

امس/ريم-م ن/كام