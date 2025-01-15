البحرية الإيرانية تزيح الستار عن أول مدمرة للرصد المخابراتي

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دبي (رويترز) – أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية بأن البحرية الإيرانية تسلمت يوم الأربعاء أول مدمرة للرصد المخابراتي ورصد الذبذبات، وذلك بعد أيام قليلة من تسلم الجيش ألف طائرة مسيرة جديدة.

وذكرت الوكالة أن المدمرة “زاغروس” فئة جديدة من السفن العسكرية المزودة بأجهزة استشعار إلكترونية ولديها القدرة على اعتراض العمليات السيبرانية وإجراء رصد مخابراتي.

وقال قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني إن السفينة ستكون “العين الساهرة للبحرية الإيرانية في البحار والمحيطات”.

وبدأت إيران هذا الشهر تدريبات عسكرية شملت بالفعل مناورات حربية تدافع فيها قوات الحرس الثوري عن منشآت نووية رئيسية في نطنز خلال محاكاة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتستمر التدريبات لمدة شهرين.

وتأتي التدريبات والمشتريات العسكرية في وقت تشهد فيه إيران توترا شديدا مع عدويها اللدودين إسرائيل والولايات المتحدة مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في أكتوبر تشرين الأول إن البلاد تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200 بالمئة لمواجهة التهديدات المتزايدة.