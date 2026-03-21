البحرين: منظومة باتريوت شاركت في اعتراض مُسيرة إيرانية في 9 مارس

reuters_tickers

2دقائق

دبي/واشنطن 21 مارس آذار (رويترز) – قالت حكومة البحرين لرويترز اليوم السبت إن منظومة باتريوت للدفاع الجوي شاركت في اعتراض طائرة مسيرة إيرانية فوق منطقة سكنية في البحرين في التاسع من مارس آذار، وذلك في واقعة وصفها الجيش الأمريكي بأنها هجوم إيراني مباشر بطائرة مسيرة.

وذكرت البحرين حينئذ أن 32 مدنيا أصيبوا، بينهم أطفال كانوا بحاجة إلى رعاية طبية، وقال الجيش الأمريكي إن طائرة مسيرة إيرانية هاجمت حيا سكنيا.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية إن المملكة تعرضت لعدة هجمات بطائرات إيرانية مسيرة في ذلك اليوم، وإن عملية الاعتراض فوق منطقة سترة حالت دون وقوع هجوم بطائرة مسيرة وأنقذت أرواحا.

وأضاف أن منظومة باتريوت للدفاع الجوي اعترضت خلال الحادث طائرة مسيرة إيرانية.

وتابع أن الطائرة المسيرة الإيرانية إذا وصلت إلى المنطقة السكنية، كانت ستسفر عن خسائر في الأرواح.

ونفت القيادة المركزية الأمريكية في ذلك الوقت تقارير وسائل الإعلام الروسية والإيرانية التي أفادت بأن صاروخ باتريوت أمريكيا فشل في اعتراض صاروخ أو طائرة إيرانية مسيرة، وأصاب بدلا من ذلك منطقة سكنية دون قصد.

وصُممت منظومة الدفاع الصاروخي سطح-جو باتريوت أمريكية الصنع لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من الهجمات الجوية.

وتستخدمه الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الخليج، البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر، لحماية المدن والبنية التحتية للطاقة والقواعد العسكرية من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية خلال الحرب مع إيران.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )