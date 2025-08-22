البرتغال ما زالت تواجه حرائق غابات مدمرة

رغم تراجع درجات الحرارة، تواصل البرتغال الجمعة مكافحة حرائق غابات عنيفة، أبرزها حريق ضخم في وسط البلاد يشارك في احتوائه نحو 1600 عنصر إطفاء مدعومين بطائرات ومروحيات، وفقا للحماية المدنية.

وقال أستاذ في قسم علوم الغابات بجامعة تراس-أوس-مونتيس باولو فرنانديش، في تصريح لفرانس برس إن الحريق الذي اندلع في أرغنيل قبل نحو عشرة أيام “قد يكون على الأرجح أكبر حريق مسجّل على الإطلاق في البرتغال”.

وبحسب بيانات لا تزال أولية، قدّر فرنانديش أن الحريق أتى على مساحة تقارب 60 ألف هكتار.

على غرار إسبانيا المجاورة التي تضررت بدورها من حرائق غير مسبوقة هذا الصيف، شهدت البرتغال هدوءا نسبيا في جبهات حرائق الغابات منذ الخميس، بفضل تراجع درجات الحرارة الذي يُتوقع أن يستمر في الأيام المقبلة.

ومنذ أواخر تموز/يوليو، أسفرت هذه الحرائق عن ثلاثة قتلى وعدد من الإصابات الخطيرة، بشكل خاص في صفوف فرق الإطفاء، كما دمّرت منازل ومزارع.

ونظرا لاتساع رقعة الحرائق، طلبت البرتغال قبل أسبوع تعزيزات عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية، وتعتمد حاليا على دعم طائرتين سويديتين، وطائرتين كنداير تابعتين لليونان، بالإضافة إلى مروحية سوبر بوما فرنسية.

وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو الذي تعرض لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الكارثة مساء الخميس “فقط من لا يعرفون البلاد … يمكنهم الاعتقاد بأنه من الممكن التواجد في كل مكان وفي كل وقت، والتنبؤ باندلاع كل حريق وانتشاره السريع”.

وأعلن عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الخميس، عن سلسلة إجراءات طارئة لمساعدة المتضررين، تشمل تمويل إعادة بناء المساكن الرئيسية المتضررة بحد أقصى 250 ألف يورو لكل منزل، إضافة إلى تقديم مساعدات للمزارعين.

وأقر رئيس الحكومة أيضا بضرورة إعادة النظر في إدارة الغابات ونظام الحماية المدنية الحالي.

وبناءً على طلب المعارضة، سيتعين عليه توضيح طريقة إدارة الحرائق الأربعاء المقبل في البرلمان.

وبحسب بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، وهو مؤشرٌ لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي، أتت الحرائق على نحو 276 ألف هكتار منذ مطلع العام في البرتغال.

وفي العام 2017، شهدت البرتغال حرائق مدمرة أتت على أكثر من 563 ألف هكتار وأسفرت عن مقتل 119 شخصا.

وشهدت شبه الجزيرة الإيبيرية موجات حر وجفاف متعاقبة أججت حرائق الغابات. ويرجع الخبراء ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير المناخ.

