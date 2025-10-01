البنتاجون يقول إنه يمضي في تقليص مهمته بالعراق

reuters_tickers

3دقائق

واشنطن (رويترز) – أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مجددا في بيان يوم الثلاثاء التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق، وهي عملية قال مسؤول أمريكي إنها ستشهد قيادة بغداد جهود مكافحة فلول تنظيم الدولة الإسلامية داخل البلاد.

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أنه بموجب الخطة، ستركز الولايات المتحدة وأعضاء التحالف بدلا من ذلك على محاربة فلول الدولة الإسلامية في سوريا وستنقل معظم أفرادها إلى إقليم كردستان العراق لتنفيذ تلك المهمة.

وكان للولايات المتحدة ما يقرب من 2500 جندي في العراق في بداية عام 2025 وأكثر من 900 جندي في سوريا ضمن التحالف الذي تشكل في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية أثناء اجتياحه للبلدين.

وقال المسؤول إنه بمجرد اكتمال عمليات الانتقال، سيصبح العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في العراق أقل من 2000 جندي، وسيكون معظمهم في أربيل. وأضاف أن العدد النهائي لم يتم تحديده بعد، دون تقديم جدول زمني.

وستركز القوات الأمريكية المتبقية في بغداد على قضايا التعاون الأمني الثنائي، وليس على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مسؤول عسكري كبير “لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدا مستمرا للحكومة العراقية أو لأمريكا انطلاقا من الأراضي العراقية. وهذا إنجاز كبير يمكّننا من نقل المزيد من المسؤولية إلى العراق ليقود جهود الأمن في البلاد”.

ويدعم الاتفاق حكومة بغداد التي لطالما شعرت بقلق من أن تصبح القوات الأمريكية سببا لزعزعة الاستقرار والتي كثيرا ما استهدفتها جماعات متحالفة مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد اتفقت العام الماضي مع العراق على مغادرة قاعدة عين الأسد الجوية في غرب محافظة الأنبار وتسليمها لبغداد. وقال المسؤول الأمريكي إن الانتقال لا يزال “قيد التنفيذ”، وأحجم عن تقديم المزيد من المعلومات.

ورغم إعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا للانسحاب من سوريا أيضا، إلا أن المسؤول قال إن الانسحاب سيعتمد على الظروف و”لا نزال في حالة الوضع الراهن حاليا”.

وتشعر واشنطن بالقلق إزاء استمرار وجود مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وخطر إطلاق سراح الآلاف المحتجزين من السجون.

وقاد الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة، قوات المعارضة التي أطاحت بحكومة بشار الأسد العام الماضي. والتقى بترامب في الرياض في مايو أيار.

ويحذر قادة الشرق الأوسط وحلفاؤهم الغربيون من أن تنظيم الدولة الإسلامية قد يستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا للنهوض.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)