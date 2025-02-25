البنك الدولي يقدر كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بأكثر من 500 مليار يورو

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قدَّر البنك الدولي الثلاثاء احتياجات الإعمار في أوكرانيا بحوالى 524 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من الحرب التي بدأتها روسيا.

وقالت مفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي مارتا كوس، وفقا لبيان مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية، إن “هذا التقييم يسلط الضوء على الضرر الهائل الذي ألحقته روسيا بأوكرانيا”.

وأضاف البيان أن هذا الرقم المقدر على مدى عشر سنوات، يعادل “2,8 مرة الناتج المحلي الإجمالي” لأوكرانيا في عام 2024.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022 إلى مقتل عشرات الآلاف، وأرغم الملايين على النزوح أو اللجوء، وتسبب بدمار هائل في المباني السكنية ومنشآت الطاقة.

بلغت تقديرات سابقة في شباط/فبراير 2023 وآذار/مارس 2024، 392 مليار يورو و464 مليار يورو على التوالي.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله “في العام الماضي، ازدادت احتياجات الإعمار في أوكرانيا بشكل مطرد بسبب الهجمات الروسية المتواصلة”.

وتتركز في المناطق القريبة من خط المواجهة حوالى ثلاثة أرباع الأضرار، وفق المصدر نفسه الذي يشير إلى دونيتسك وخاركوف ولوغانسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب وكذلك كييف التي تستهدف بشكل يومي تقريبا.

وأضاف البيان أن 13% من إجمالي المساكن تضررت أو دمرت، مما أثر على أكثر من 2,5 مليون أسرة.

بور/ص ك/غ ر