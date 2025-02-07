البنك المركزي التركي يرفع توقعات التضخم

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رفع البنك المركزي التركي الجمعة توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 24 % بدلا من 21 %.

شهدت تركيا تضخما مزدوج الرقم منذ عام 2019، مما رفع كلفة المعيشة بشكل متزايد لملايين الأشخاص، ولا سيما تكلفة التعليم والإسكان والرعاية الصحية والفنادق والمطاعم.

وأضاف محافظ البنك فاتح كاراهان، في إفادة صحافية في إسطنبول حول تقرير التضخم لعام 2025، إن توقعات التضخم تم تحديدها عند 12 % لعام 2026 وثمانية % لعام 2027.

وأكد أن مراجعة توقعات التضخم لهذا العام لا تشير إلى أي تخفيف في موقف السياسة النقدية في تركيا.

الشهر الماضي، خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 %.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة منذ عامين في كانون الاول/ ديسمبر، قائلا إن جهوده لكبح التضخم المرتفع بدأت تؤتي ثمارها.

وتباطأ التضخم السنوي في تركيا في يناير للشهر الثامن على التوالي إلى 42.1 %.

فو/شي/ص ك