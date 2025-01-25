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البيت الأبيض يلغي قرارا لبايدن ويسمح بتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل

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واشنطن (رويترز) – قال مصدر في البيت الأبيض لرويترز يوم السبت إن الإدارة الأمريكية أصدرت تعليمات للجيش الأمريكي برفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل.

وكان الإجراء متوقعا على نطاق واسع.

وعلق بايدن تسليم تلك القنابل بسبب القلق بشأن التأثير الذي قد تحدثه في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وجرى الاتفاق مؤخرا في وقف إطلاق النار.

وكان مصدر القلق الخاص لإدارة بايدن هو استخدام مثل هذه القنابل الكبيرة في مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني في غزة.

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