التحقيق مع الرئيس السابق لهيئة الرقابة على الأوراق المالية الصينية في تهم فساد

أعلنت سلطات مكافحة الفساد الصينية السبت أن الرئيس السابق لأعلى هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية وضع قيد التحقيق، في أحدث حلقة ضمن حملة بكين المستمرة منذ سنوات ضد الفساد في الهيئات الرسمية.

أُقيل يي هويمان فجأة من منصب رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية مطلع العام الماضي، بعد اضطرابات طالت السوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على مدى أشهر.

وأعلنت هيئتا مكافحة الفساد الرئيسيتان في البلاد السبت في بيان نشر على الانترنت أن يي “يُشتبه في ارتكابه انتهاكات خطرة لـ(قواعد) الانضباط والقانون”، من دون تقديم تفاصيل عن مخالفاته المفترضة أو مكان وجوده الحالي.

وذكر البيان أن المسؤول السابق البالغ 60 عاما، “يخضع لمراجعة تأديبية وتحقيق من قبل اللجنة المركزية لفحص الانضباط واللجنة الوطنية للرقابة”.

ويشن الرئيس الصيني شي جينبينغ حملة صارمة على الفساد منذ توليه السلطة قبل أكثر من عقد.

ويقول المؤيدون إن هذه السياسة تعزز الحوكمة الرشيدة فيما يعتبر آخرون أنها تُستخدم أيضا كوسيلة لشي للتخلص من خصومه السياسيين.

وأثرت هذه الحملة بشدة على القطاع المصرفي والمالي الضخم في البلاد.

عُيّن يي، الرئيس السابق للبنك الصناعي والتجاري الصيني، في أعلى منصب في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في كانون الثاني/يناير 2019.

وهو حلّ مكان ليو شي يو الذي أُقيل وخضع للتحقيق في مخالفات انضباط مماثلة.

