الترويكا الأوروبية تدرس إعادة فرض العقوبات على إيران

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بروكسل (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الترويكا الأوروبية، ستقوم بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس آب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك.

وأضاف للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن “فرنسا وشركاءها… لديهم ما يبرر إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية الذي كان قد تم رفعه قبل 10 أعوام. بدون التزام قوي وملموس وموثوق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أقصى تقدير”.