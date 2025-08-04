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التضخم يواصل تباطؤه في تركيا للشهر الرابع عشر على التوالي

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واصل التضخّم في تركيا تباطؤه في تموز/يوليو للشهر الرابع عشر على التوالي مع بلوغه 33,5 % بوتيرة سنوية، بحسب أرقام رسمية نشرت الإثنين.

وأشار معهد الإحصاءات التركي إلى أن ارتفاع أسعار الاستهلاك بدفع من التراجع المتواصل لقيمة الليرة التركية بلغ 2 % في خلال شهر.

وكشفت الأرقام الرسمية أن زيادة الأسعار تطال خصوصا قطاع التعليم (+75,5 %) والإسكان (+62 %) والصحة (+37,4 %).

وكان التضخّم الذي بلغ في شهر حزيران/يونيو 35 % على أساس سنوي، تخطّى نسبة 75 % في أيّار/مايو 2024 بالقارنة مع الفترة عينها من العام السابق، قبل أن يتباطأ في الأشهر التالية.

وفي أواخر أيّار/مايو، أبقى المصرف المركزي توقّعاته للتضخّم بحدود 24 % لنهاية 2025 و12 % لنهاية 2026.

ويعترض علماء اقتصاد مستقلّون من مجموعة الأبحاث حول التضخّم (Enag) على الأرقام الرسمية في هذا الخصوص، محدّدين نسبة ارتفاع أسعار الاستهلاك بحدود 65,1 % في تموز/يوليو مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.

بج/م ن/دص

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