التقاط صورة عالية الدقة لأشهر مناطق درب التبانة بعدسة إماراتية

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أعلنت جمعية الإمارات للفلك عن نجاح أحد أعضائها من المصورين الفلكيين في رصد وتصوير سديم أوميغا (M17) بتفاصيل دقيقة، من موقع جبلي في المناطق الشرقية للدولة، في إنجاز علمي جديد، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وفي تصريح لـ”وام”، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم الجروان أن هذا الإنجاز الذي حققه المصور الفلكي تميم التميمي أظهر تفاصيل فائقة الدقة للبنية الغازية للسديم بفضل استخدام تقنيات التصوير الضوئي الضيق النطاق وجمع بيانات لأكثر من سبع ساعات ونصف ساعة، رغم التحديات الكبيرة التي فرضها التصوير في فصل الصيف.

وأشار الجروان إلى أن السديم، المعروف أيضا بـ”سديم البجع” أو “اللوبستر”، يُعد من أبرز مناطق ولادة النجوم في مجرة درب التبانة، ويقع على بعد نحو 5500 سنة ضوئية عن الأرض.

م ل