الجامعة القاسمية تفتتح مدارس لتحفيظ القرآن الكريم في 3 دول أفريقية

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افتتحت الجامعة القاسمية في الإمارات عددا من مدارس تحفيظ القرآن الكريم في كل من أوغندا، وكينيا، وجزر القمر، تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك يأتي في إطار رؤية الجامعة “ورسالتها العالمية، ومبادراتها الرامية إلى دعم التعليم ونشر القيم الإسلامية والإنسانية”.

في جزر القمر، افتتح جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية مدرسة “رفقة للمعرفة” في موروني عاصمة جمهورية القمر المتحدة والتي تحمل اسم الطالبة الراحلة في الجامعة القاسمية، رفقة يوسف، بحسب الوكالة.

وفي العاصمة الكينية نيروبي، افتتح الطريفي مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم والتقى عددا من خريجي الجامعة القاسمية الذين عبروا عن امتنانهم لما قدمته لهم الجامعة من دعم علمي وفكري، مؤكدين التزامهم بنشر قيم الوسطية والاعتدال في مجتمعاتهم، بحسب المصدر نفسه.

كما افتتح الطريفي عددا من مدارس تحفيظ القرآن الكريم في العاصمة الأوغندية كمبالا.