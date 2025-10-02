الجرافات الإسرائيلية في الضفة الغربية تسحق آمال إقامة دولة فلسطينية

reuters_tickers

5دقائق

من محمد تركمان وعمار عوض

قرب رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن خطة لإنهاء حرب غزة واقترح مسارا محتملا لإقامة دولة فلسطينية، كان أشرف سمارة في الضفة الغربية المحتلة يراقب الجرافات حول قريته وهي تساهم في دفن آماله في إقامة دولة مستقبلية.

وتحت أعين حراس الأمن المسلحين جرفت الآليات الإسرائيلية الأرض لشق طرق جديدة تخدم المستوطنات اليهودية وتمزق أوصال الأراضي المحيطة بقرية بيت عور الفوقا التي يقطنها سمارة وتضع عراقيل جديدة أمام حركة الفلسطينيين.

وقال سمارة، وهو عضو في مجلس القرية، لرويترز “الهدف هو منع المواطنين من الوصول لهاي الطرق واستخدامها، وبالتالي حصر القرى والمجمعات السكنية فقط في أماكن سكنهم”.

ومع كل طريق جديد يسهل حركة المستوطنين اليهود، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية، الذين يُمنعون عادة من استخدام هذه الطرق، عقبات جديدة في الوصول إلى البلدات المجاورة أو أماكن العمل أو الأراضي الزراعية القريبة.

* المزيد من الدول تعترف بدولة فلسطينية مع توسع المستوطنات

في حين انضمت عدة دول أوروبية كبرى، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، في سبتمبر أيلول إلى قائمة متزايدة من الدول التي تعترف بدولة فلسطينية، تتوسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع احتدام حرب غزة.

ويعتبر الفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك.

وقالت هاجيت عوفران، العضو في حركة السلام الآن الإسرائيلية، إن الطرق الجديدة التي يتم تجريفها حول بيت عور الفوقا وخارجها هي محاولة من إسرائيل للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأضافت “إنهم يفعلون ذلك من أجل فرض الحقائق على الأرض. بقدر ما يملكون من القوة، سينفقون الأموال”.

وذكرت أن إسرائيل خصصت سبعة مليارات شيقل (2.11 مليار دولار) لشق الطرق في الضفة الغربية منذ هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023 التي أشعلت فتيل الحرب في قطاع غزة.

وتمتد المستوطنات الإسرائيلية، التي زاد حجمها وعددها منذ استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967، في عمق الضفة، مدعومة بشبكة من الطرق والبنية التحتية الأخرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

ووصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، في تقرير صدر عام 2004، شبكة الطرق والطرق الجانبية المؤدية إلى المستوطنات التي بنيت على مدى عدة عقود بأنها “نظام الطرق التمييزي الإسرائيلي”. وقال إن بعض الطرق تهدف إلى تشكيل حاجز فعلي لخنق التنمية الحضرية الفلسطينية.

ولم يرد مكتب نتنياهو والجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلبات للتعليق. كما لم يرد مجلس يشع، وهو هيئة تمثل مستوطني الضفة الغربية، حتى الآن على طلب للتعقيب.

قبل إعلان خطة ترامب بشأن غزة، قال نتنياهو “لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا”، وذلك خلال حديثه أثناء موافقته الشهر الماضي على مشروع لتوسيع البناء بين مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية والقدس.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن نفس المشروع إنه “سيدفن” فكرة الدولة الفلسطينية.

ويقول محللون إن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي وافق عليها نتنياهو، تحدد طريقا محتملا لإقامة دولة فلسطينية، لكن الشروط التي تضعها لتحقيق ذلك تعني أن مثل هذه النتيجة ليست مضمونة على الإطلاق.

وقالت عوفران إن ما تفعله الحكومة الآن هو تهيئة البنية التحتية لمليون مستوطن يريدون استقطابهم إلى الضفة الغربية.

وأضافت “بدون الطرق، لا يمكنهم القيام بذلك. إذا كانت هناك طرق، ففي نهاية المطاف، وبشكل طبيعي تقريبا، سيأتي المستوطنون”.

(الدولار = 3.3199 شيقل)

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير سها جادو)