الجزيرة تبث لقطات يُزعم أنها لقائد الجيش السوداني داخل قصر الرئاسة بالخرطوم

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(رويترز) – بثت قناة الجزيرة لقطات يُزعم أنها تُظهر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان داخل القصر الرئاسي في الخرطوم.

ولم تتمكن رويترز من التحقق على نحو مستقل من صحة اللقطات.

وقال مصدران عسكريان لرويترز في وقت سابق من يوم الأربعاء إن الجيش السوداني يحاصر مطار الخرطوم في الوقت الذي يقاتل فيه لإخراج قوات الدعم السريع المنافسة من آخر موطئ قدم لها في العاصمة، على الرغم من أن الحرب تبدو بعيدة عن النهاية.