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الجزيرة تعلن مقتل صحافي يعمل مع إحدى قنواتها بضربة إسرائيلية في غزة

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أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن صحافيا فلسطينيا متعاونا معها قُتل الإثنين في غارة جوية إسرائيلية في شمال قطاع غزة، في حين قُتل مراسل آخر لتلفزيون لحركة الجهاد الإسلامي في غارة بجنوب القطاع.

وقالت الجزيرة “استشهاد المراسل الصحافي حسام شبات المتعاون مع الجزيرة مباشر، بقصف سيارته في جباليا” في شمال القطاع.

وأوضح الدفاع المدني أن شبات قتل جراء استهداف سيارته في “غارة جوية إسرائيلية بشكل مباشر أثناء تغطيته لغارة جوية” قرب بلدة بيت لاهيا في شمال غزة.

وأضاف أن “محمد منصور مراسل قناة فلسطين اليوم استشهد مع زوجته جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خان يونس” في جنوب القطاع.

دانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان قيام “الاحتلال بارتكاب مجزرة جديدة بحق الصحافيين واستهداف الزميلين محمد منصور وحسام شبات”.

واتهمت النقابة الجيش الإسرائيلي باستهدافهما “بشكل مباشر، في جريمة حرب مروعة تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب كل من يحمل رسالة الكلمة الحرة”.

ولفتت نقابة الصحتفيين إلى أنه منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتل “أكثر من 206 صحافيا وصحافية وعاملا بالإعلام برصاص وصواريخ الاحتلال، في أكبر مجزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ مخجل”.

ع ز/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية