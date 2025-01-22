الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق مسؤول كبير بالشرطة الليبية

1دقيقة

أمستردام (رويترز) – قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان يوم الأربعاء إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الليبي أسامة المصري نجيم، وهو مسؤول كبير بالشرطة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وذكر البيان أن مذكرة الاعتقال صدرت في 18 يناير كانون الثاني بحق نجيم الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس.

وتشمل الاتهامات الموجهة له ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ فبراير شباط 2015 فصاعدا.

ولم يتضح بعد رد نجيم على الاتهامات.