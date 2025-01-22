الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بإجابات بعد الإفراج عن ليبي متهم بجرائم حرب

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من كريسبيان بامر

روما (رويترز) – طالبت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء إيطاليا بتقديم إجابات عن سبب إطلاق سراح رجل ليبي يُشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتضمن القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.

واعتقلت إيطاليا أسامة المصري نجيم يوم الأحد في تورينو بعد تلقي معلومات سرية من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه.

لكن الحكومة الإيطالية أطلقت سراحه فجأة يوم الثلاثاء بسبب خطأ قانوني، بحسب مصدر في وزارة الداخلية. ونُقل على الفور على متن طائرة رسمية إلى طرابلس ليحظى باستقبال الأبطال هناك.

وقالت الجنائية الدولية، التي تحقق في جرائم خطيرة يُزعم أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب الأهلية في البلاد عام 2011، في بيان إنها حثت إيطاليا على الاتصال بموظفيها إذا كان هناك أي مشكلات في عملية الاعتقال.

لكنها قالت إن نجيم سمح له بالمغادرة دون إشعار مسبق أو مشاورة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن “المحكمة تسعى للحصول على تأكيدات من السلطات بشأن الخطوات التي ورد أنها اتخذتها، وهو ما لم تحصل عليه بعد”.

ولم يعلق مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ولا وزارة العدل على القضية، التي قد تتسبب في قدر كبير من الحرج للحكومة. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن نجيم أُطلق سراحه لأن الشرطة المحلية لم تبلغ وزارة العدل على الفور، كما هو مطلوب.

ويُعد إطلاق سراح نجيم ضربة للمحكمة الجنائية الدولية التي تواجه مقاومة شرسة في الولايات المتحدة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في غزة.

وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية “تنوه المحكمة إلى الواجب الذي يقع على جميع (الدول الأعضاء) بأن تتعاون بشكل كامل مع المحكمة في التحقيقات والملاحقات التي تجريها في الجرائم”.