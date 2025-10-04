The Swiss voice in the world since 1935
الجهاد الإسلامي تدعم رد حماس على خطة ترامب بشأن غزة

القاهرة (رويترز) – أيدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حليفة حماس، رد الحركة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قائلة إن ذلك يمثل موقف المقاومة الفلسطينية.

وذكرت في بيان “الرد الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة ترامب هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية، ولقد شاركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمسؤولية في المشاورات التي أدت لإتخاذ هذا القرار”.

ومن شأن موافقة الجهاد الإسلامي على الخطة أن تسهل على حماس إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركتين في غزة.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

