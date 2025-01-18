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الجهاد الإسلامي تقول إن الغارات الإسرائيلية قبل وقف إطلاق النار قد تؤدي لمقتل الرهائن

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القاهرة (رويترز) – قال أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس عبر تيليجرام يوم السبت إنه يتعين على أسر الرهائن الإسرائيليين مطالبة الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن الضربات الجوية المكثفة في الساعات المتبقية قبل سريان وقف إطلاق النار والتي قد تكون “سببا في قتل أبنائكم (في) أثناء قيام المقاومة بالترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم”.

سرايا القدس هي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي تحتجز أيضا رهائن إسرائيليين إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

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