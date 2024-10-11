الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أجرى تقييما أمنيا في جنوب لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أجريا تقييما أمنيا داخل جنوب لبنان يوم الخميس.

وقال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي في مقطع فيديو خلال التجمع نشره الجيش “نواصل العمل ضد العدو ولن نتوقف حتى نضمن إمكانية إعادة السكان (الذين تم إجلاؤهم من الشمال) بأمان، ليس الآن فحسب بل وبنظرة مستقبلية”.

وأضاف “إذا فكر أي شخص في إعادة بناء هذه القرى مرة أخرى، فسوف يعرف أنه لا جدوى من بناء بنية تحتية للإرهاب لأن الجيش الإسرائيلي سوف يعمل على شل قدراتها مرة أخرى”.

وقال رونين بار رئيس الشاباك “عندما تكون الحدود سلمية، يتمركز الدفاع في جهة واحدة أما في وقت الحرب، يجب أن يكون الدفاع على طرفي الحدود مع حرية التصرف”.