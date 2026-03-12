الجيش الإسرائيلي: قصف نقاط تفتيش لقوات الباسيج في طهران

القدس 12 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قصف نقاط تفتيش تابعة لقوات الباسيج في طهران، وذلك في إطار مساعيه لإضعاف حكم رجال الدين في إيران.

والباسيج قوة شبه عسكرية تخضع لسيطرة الحرس الثوري ويتم اللجوء لها عند الحاجة، وتستخدم عادة لقمع الاحتجاجات داخل إيران.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان مكتوب بأنه رصد مؤخرا نقاط تفتيش جديدة لقوات الباسيج في طهران.

وقال “بعد رصد هذه النقاط، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي، بناء على معلومات استخباراتية من الجيش، نقاط تفتيش الباسيج وعناصرها خلال اليوم الماضي”.

وأضاف “قادت هذه القوات الجهود الرئيسية للنظام لقمع الاحتجاجات الداخلية، لا سيما في الأشهر القليلة الماضية، مستخدمة العنف المفرط والاعتقالات الجماعية والقوة ضد المتظاهرين المدنيين”.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة حملة قصف على إيران في 28 فبراير شباط أسفرت في اليوم الأول عن مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

ودعت الولايات المتحدة وإسرائيل الإيرانيين إلى الانتفاض وإسقاط حكامهم من رجال الدين. ويتوق كثير من الإيرانيين إلى التغيير واحتفل بعضهم علنا بمقتل خامنئي بعد أن قتلت قوات في البلاد آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في يناير كانون الثاني.

لكن لم تظهر أي بوادر لمعارضة منظمة في ظل الهجوم الذي تتعرض له البلاد، ولم يظهر أي مؤشر على تخلي حكام إيران عن السلطة.

(إعداد شيرين عبد العزيز ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)