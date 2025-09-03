الجيش الإسرائيلي يتوغل أكثر بمدينة غزة مجبرا مزيدا من السكان على النزوح

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – توغلت القوات الإسرائيلية يوم الأربعاء أكثر في عمق مدينة غزة، حيث اقتحم الجنود والدبابات حي الشيخ رضوان، أحد أكبر أحياء وسط المدينة وأكثرها ازدحاما.

وتقدمت القوات الإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية عبر أطراف مدينة غزة، ولا تبعد الآن إلا بضعة كيلومترات عن وسط المدينة على الرغم من الدعوات الدولية لوقف الهجوم.

وقال سكان بمدينة غزة إن الجيش دمر منازل ومخيمات كانت تؤوي فلسطينيين نزحوا بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين. وذكر مسؤولون في مجال الصحة بالقطاع أن الجيش الإسرائيلي قتل يوم‭ ‬الأربعاء ما لا يقل عن 24 فلسطينيا، بعضهم أطفال، في أنحاء القطاع، ومعظمهم في مدينة غزة.

وقالت زكية سامي، وهي أم لخمسة وتبلغ من العمر 60 عاما “الشيخ رضوان بتنحرق عن آخرها والاحتلال دمر بيوت وحرق خيام والزنانات بتشغل مسجات صوت بتأمر الناس انها تنزح من المنطقة”.

وأضافت لرويترز “إذا ما بيتم وقف أخد مدينة غزة والسيطرة يمكن إحنا كمان نموت، ما راح نسامح ولا حدا من اللي قاعدين بس بيتفرجوا بدون ما يعملوا أي إشي ليمنعوا موتنا”.

وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل يدوية على ثلاث مدارس في حي الشيخ رضوان كانت تُستخدم لإيواء نازحين فلسطينيين، مما أشعل النيران في الخيام، مشيرين إلى أن النازحين فروا قبل القصف.

وأفاد شهود بأن الجيش فجر عربات مدرعة محملة بالمتفجرات لتدمير المنازل في شرق الشيخ رضوان وقصف عيادة طبية مما دمر سيارتي إسعاف.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الأربعاء إنه سيواصل العمل ضد “المنظمات الإرهابية” في غزة و”إزالة أي تهديد” تشكله على إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر الجيش بالسيطرة على المدينة التي يصفها بأنها آخر معقل لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي أشعل هجومها على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 فتيل هذه الحرب.

ويصر نتنياهو على ضرورة هزيمة حماس، التي حكمت غزة لما يقرب من عقدين ولكنها الآن لا تسيطر إلا على أجزاء من القطاع، إذا لم تلق سلاحها وتستسلم.

وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق إن الجيش الإسرائيلي حث الساسة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدلا من ذلك، محذرا من أن الهجوم سيعرض الرهائن المحتجزين في غزة والجنود الذين ينفذونه للخطر.

ويؤيد الرأي العام في إسرائيل إلى حد بعيد إنهاء الحرب عبر اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وفي القدس اعتلى متظاهرون يوم الأربعاء سطح المكتبة الوطنية الإسرائيلية ورفعوا لافتة كتب عليها “لقد تخليتم وقتلتم أيضا”.

(شارك في التغطية ألكسندر كورنويل- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير دعاء محمد)