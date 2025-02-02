الجيش الإسرائيلي يدمر مباني في جنين بالضفة الغربية

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رام الله/القدس (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي دمر يوم الأحد نحو 20 مبنى في سلسلة من التفجيرات المتزامنة بمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت لقطات مصورة لعمليات الهدم سلسلة من الانفجارات المتزامنة في المخيم المكتظ بالسكان.

وشوهدت سحب كثيفة تتصاعد من مدينة جنين حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عملية واسعة النطاق منذ ما يقرب من أسبوعين. ويقول الجيش الإسرائيلي إن العملية تستهدف مسلحين فلسطينيين إلى جانب ضبط مخزونات أسلحة.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان الولايات المتحدة إلى التدخل وإجبار إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية.

كما طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي “لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وتدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، وإرهاب المستوطنين”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قام “بتدمير 23 مبنى” شمال الضفة الغربية بعد “العثور على مختبرات لصناعة عبوات ناسفة ووسائل قتالية ومستودعات أسلحة وغرف عمليات للمراقبة وبنية تحتية إرهابية إضافية”.

وفي بيان صدر في وقت سابق من يوم الأحد، نشر الجيش الإسرائيلي صورا لأسلحة نارية وذخيرة وما يبدو أنها عبوات غاز. ولم يذكر مكان التقاط هذه الصور.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لوكالة وفا أن “أضرارا لحقت ببعض أقسام المستشفى بسبب الانفجارات، دون أن تسجل إصابات”.

وبُني مخيم جنين لإيواء أحفاد الفلسطينيين الذين طُردوا من منازلهم أو فروا منها خلال حرب عام 1948 عندما تأسست إسرائيل. وظل المخيم مركزا للنشاط المسلح على مدى عقود، ما جعله هدفا لهجمات متكررة من جانب الجيش الإسرائيلي.

وبدأت قوات إسرائيلية، مدعومة بطائرات هليكوبتر وجرافات مدرعة، الهجوم على جنين في 21 يناير كانون الثاني، وذلك بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ.

وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية جزءا من حرب متعددة الجبهات ضد جماعات مدعومة من إيران ومتمركزة حول حدود إسرائيل، من غزة إلى لبنان وحتى الحوثيين في اليمن، وحولت انتباهها إلى المنطقة فور توقف القتال في قطاع غزة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن معظم سكان مخيم جنين البالغ عددهم 20 ألفا نزحوا خلال الشهرين الماضيين.

ودعت حماس يوم الأحد إلى “تصعيد المقاومة” ضد إسرائيل في أعقاب هدم المباني في جنين.

وتمارس السلطة الفلسطينية حكما محدودا في الضفة الغربية حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني وتفرض إسرائيل سيطرة عسكرية كاملة عليها.

وتشتبك قوات إسرائيلية مع مسلحين في الضفة منذ بدء العملية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوم الأربعاء الماضي إن قوات الأمن ستبقى حتى انتهاء العملية، دون أن يحدد موعدا لذلك.

ووفقا لمسؤولين فلسطينيين، قُتل ما لا يقل عن 25 فلسطينيا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، من بينهم تسعة أعضاء في جماعات مسلحة ورجل يبلغ من العمر 73 عاما وطفلة تبلغ من العمر عامين.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل ما لا يقل عن 35 مسلحا وألقى القبض على ما يزيد على 100 مطلوب.

وقالت وكالة وفا إن شابا اسمه محمد أمجد حدوش عمره 27 عاما قُتل يوم الأحد برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة لمخيم العروب بالقرب من الخليل.