الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على ميناء الحديدة باليمن

عدن (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقع بنية تحتية عسكرية في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر خلال أحدث هجوم على جماعة الحوثي.

وتهاجم جماعة الحوثي، التي تسيطر على أكثر مناطق اليمن اكتظاظا بالسكان، سفنا في البحر الأحمر فيما تصفه بحملة لدعم الفلسطينيين في غزة.

وجاء هجوم يوم الثلاثاء بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء الميناء وبعد أسابيع قليلة من هجوم إسرائيلي كبير أسفر عن مقتل مسؤولين حوثيين في أغسطس آب.

وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن 12 غارة إسرائيلية استهدفت أرصفة ميناء الحديدة.

وصرح مصدران في الميناء لرويترز بأن الغارات استهدفت ثلاثة أرصفة أُعيد ترميمها بعد ضربات إسرائيلية سابقة. وقال سكان لرويترز إن الهجوم استمر نحو عشر دقائق.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على إكس عقب الهجوم “سيستمر التنظيم الإرهابي الحوثي في تلقي الضربات وسيدفع ثمنا باهظا لأي محاولة لمهاجمة دولة إسرائيل”.

وتطلق الجماعة أيضا الصواريخ باتجاه إسرائيل التي اعترضت دفاعاتها معظمها.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عبر تيليجرام إن الدفاعات الجوية للجماعة تمكنت من إجبار الطائرات الحربية الإسرائيلية على الابتعاد، لكنه لم يقدم أي دليل.

ولم يُفصح بيان الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل الهجوم، باستثناء القول إنه استهدف بنية تحتية. وجاء في البيان “يستخدم النظام الحوثي الإرهابي ميناء الحديدة لنقل الأسلحة التي يزوده بها النظام الإيراني، لتنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل وحلفائها”.

وأطلقت إسرائيل صباح يوم الثلاثاء هجوما بريا تتوعد منذ فترة طويلة بشنه على مدينة غزة، وعلقت بأن “غزة تحترق”.

(تغطية صحفية محمد الغباري من عدن – إعداد محمد علي فرج وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)