الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في هجوم نفذه الحوثيون.

جاء ذلك بعد أن قال الجيش إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بإسرائيل.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، يواصل الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران إطلاق الصواريخ مستهدفين إسرائيل فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في القطاع.

وجرى اعتراض معظم تلك الصواريخ أو لم تصل إلى أهدافها.

وأعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين مسؤولية الجماعة عن الهجوم قائلا إنها أطلقت صاروخا باتجاه مطار بن جوريون قرب تل أبيب.

وجاء في بيانه أن الجماعة “استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن هذا الشهر أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن، لأن الجماعة وافقت على وقف مهاجمة السفن الأمريكية بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه سلطنة عُمان. إلا أن الاتفاق لم يشمل إسرائيل.