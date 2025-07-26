الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف إسقاط المساعدات جوا على غزة

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(رويترز) – قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل استأنفت إسقاط المساعدات جوا على قطاع غزة يوم السبت، وذلك بعد أيام قليلة من تحذير أكثر من 100 وكالة إغاثة من انتشار مجاعة جماعية في أنحاء القطاع.

وذكر الجيش في بيان منفصل “تقرر تحديد ممرات إنسانية يسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية” إلى سكان غزة.

وأضاف أنه يستعد “لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظا من السكان”.

وتابع “سيتم إسقاط سبع منصات للمساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية سيتم توفيرها من المنظمات الدولية”.

وأكدت مصادر فلسطينية بدء إنزال المساعدات على شمال غزة.

واجهت إسرائيل انتقادات متزايدة من وكالات الإغاثة، التي تتهمها بتقييد إيصال المساعدات. ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأزمة بأنها “مجاعة جماعية من صنع الإنسان”.

وتقول إسرائيل، التي أوقفت دخول المساعدات للقطاع منذ بداية مارس آذار وفتحت المجال لدخولها وفق قيود جديدة في مايو أيار، إنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات لكن يتعين عليها السيطرة عليها لمنع وصولها للمسلحين. وتقول إسرائيل إنها سمحت بدخول كميات كافية من الغذاء إلى غزة خلال الحرب، محملة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولية معاناة 2.2 مليون شخص داخل القطاع.

واتهمت إسرائيل الأمم المتحدة أيضا بالفشل في التصرف في الوقت المناسب، قائلة إن 700 شاحنة محملة بالمساعدات متوقفة داخل غزة.

وأكد الجيش في البيان “أنه لا تجويع في غزة” مشيرا إلى أن ذلك حملة زائفة تروج لها حماس.

وأضاف “أن مسؤولية توزيع المواد الغذائية على سكان القطاع تقع على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية. لذلك، يتوقع من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحسين فعالية توزيع المساعدات وضمان عدم وصولها إلى حماس”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت إن أكثر من 125 شخصا لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، بينهم 85 طفلا.