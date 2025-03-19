الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف العمليات البرية في قطاع غزة

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من نضال المغربي

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن قواته استأنفت العمليات البرية في وسط وجنوب قطاع غزة في وقت قال فيه مسؤولون محليون في قطاع الصحة إن الضربات الجوية المستمرة لليوم الثاني أسقطت 20 قتيلا على الأقل.

وجاء استئناف العمليات البرية بعد يوم من إعلان السلطات الصحية الفلسطينية أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل يوم الثلاثاء قتلت أكثر من 400 في أحد أعلى معدلات سقوط القتلى في يوم واحد منذ بداية الحرب مما أنهى هدوءا نسبيا دام لأسابيع منذ سريان وقف إطلاق النار في يناير كانون الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته بسطت سيطرة على محور نتساريم وهو المحور الأوسط في القطاع، وإنها مناورة “مركزة” الهدف لإيجاد منطقة عازلة جزئية بين شمال وجنوب القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن موظفا أجنبيا قتل وأصيب خمسة في ضربة جوية إسرائيلية على موقع يضم مقرا للأمم المتحدة في وسط مدينة غزة.

لكن إسرائيل نفت ذلك وقالت إنها ضربت موقعا لحماس رصدت فيه استعدادا لإطلاق النار صوبها.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لخدمات المشاريع جورجي موريرا دا سيلفا “إسرائيل كانت تعلم أن هذه البناية للأمم المتحدة وأن أشخاصا يعيشون ويقيمون ويعملون فيها.. إنه مجمع. إنه مكان معروف جدا”.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل أن عبوة ناسفة أسقطت أو أطلقت على المجمع. وتابع قائلا “لم تكن تلك حادثة… ما يحدث في غزة زائد عن الحد”.

ووصفت إسرائيل، التي توعدت بالقضاء تماما على حماس، الهجوم الأحدث بأنه “مجرد بداية”.