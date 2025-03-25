الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه اعترض صاروخا فوق إسرائيل يوم الاثنين أطلق من اليمن.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية في بيان بثه التلفزيون في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء أن الجماعة أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب.

وقال إن الجماعة استهدفت المطار “بصاروخين باليستيين من نوع ذو الفقار وفلسطين2”.

ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق في عدة مناطق في إسرائيل، منها القدس وتل أبيب.

وتعهد الحوثيون بتصعيد الهجمات، ومنها تلك التي تستهدف إسرائيل، ردا على الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة إيران أيضا بسبب دعمها المفترض للحوثيين في اليمن.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت أيضا “حاملة (الطائرات الأمريكية) ترومان مع عدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة”.

نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن منذ بدء حرب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أواخر عام 2023، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأدت الهجمات إلى اضطراب حركة التجارة العالمية ودفعت الجيش الأمريكي إلى إطلاق حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ.

ويشكل الحوثيون جزءا مما يطلق عليه “محور المقاومة”، وهو تحالف مناهض لإسرائيل والغرب يضم جماعات إقليمية مسلحة تشمل حماس وجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل مسلحة في العراق، وكلها جماعات مدعومة من إيران.