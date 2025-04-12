الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال تطويق مدينة رفح في غزة

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه أكمل تطويق مدينة رفح في قطاع غزة ضمن خطة معلنة للسيطرة على مزيد من مساحات الجيب الفلسطيني، تزامنا مع عمليات إجلاء واسعة النطاق للسكان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات إخلاء متكررة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في مختلف أنحاء رفح منذ استئناف عملياته في غزة في 18 مارس آذار، مما أجبرهم على التواجد في مناطق تتناقص مساحاتها يحدها البحر.

وقالت إسرائيل في الثاني من أبريل نيسان إن قواتها بدأت في السيطرة على منطقة أطلقت عليها اسم محور موراج، في إشارة إلى مستوطنة إسرائيلية سابقة كانت تقع بين مدينتي رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، فرّ مئات الآلاف من الفلسطينيين من رفح، وهي منطقة تبلغ مساحتها 60 كيلومترا مربعا وتحدها مصر من الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه “خلال اليوم الأخير، أكملت قوات الفرقة 36 تطويق رفح وأسست محور موراج… الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين لواء رفح وخان يونس”.