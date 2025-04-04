الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في الشجاعية بشرق مدينة غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة بدء عملية برية في منطقة الشجاعية بشرق مدينة غزة في شمال القطاع الفلسطيني.

وجاء في بيان عسكري إن الجيش “يوسع العملية البرية في شمال قطاع غزة”، وبدأ “العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية… بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية”.

وأفاد الجيش بأنه “في إطار العملية، قضت القوات على عدد من الإرهابيين ودمرت بنى تحتية إرهابية ومن ضمنها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة إرهابية”.

وأشار الجيش إلى أنه أتاح خلال العملية وقبلها “للسكان إخلاء المنطقة والانتقال منها حفاظا على سلامتهم وذلك عبر مسارات مخصصة لهذا الغرض”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال الأربعاء إن الجيش يوسع عملياته في غزة للسيطرة على “مناطق شاسعة”، بعد استئناف هجومه على القطاع المدمّر في آذار/مارس الماضي.

وأضاف في بيان أن العملية “تتوسع لتدمير المنطقة وإخلائها من الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية، والسيطرة على مناطق شاسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية”.

كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء أن الجيش يقوم بـ”تجزئة” قطاع غزة و”السيطرة” على مساحات فيه، للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.

وفي 18 آذار/مارس، استأنفت إسرائيل القصف المكثّف على غزة بعد خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا بين الدولة العبرية وحماس.

واندلعت الحرب عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

مج/كام/م ن